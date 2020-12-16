Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 02:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gaz abone bağlantı bedeli belli oldu
Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2021 yılında uygulanacak "Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar" belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 lira oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2021'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 749 lira oldu.
Kombi için geçerli güvence bedeli 620 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 306 lira olarak belirlendi.
Konutlardaki doğal gaz sobası için geçerli güvence bedeli 551 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 306 lira olarak açıklandı.
Fiyatlar 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Doğalgaz
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