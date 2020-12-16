Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2021'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 749 lira oldu.

Kombi için geçerli güvence bedeli 620 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 306 lira olarak belirlendi.

Konutlardaki doğal gaz sobası için geçerli güvence bedeli 551 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 306 lira olarak açıklandı.

Fiyatlar 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.