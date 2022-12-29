Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TCMB öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

TCMB'nin, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceği aktarıldı.

"2023 yılında geniş katılımlı pilot testler gerçekleştirilecek"

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların, geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji

firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.

Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."