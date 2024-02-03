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Ekonomi
TRT Haber 03.02.2024 15:46

Depremzedelere 4 milyar 83 milyon lira fatura desteği verildi

'Asrın felaketi'nden etkilenen 11 ilde 6 Şubat'tan önceki elektrik ve doğal gaz faturaları silindi, aktif abonelerin fatura borçları ertelendi. Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturalarına verilen destek 4 milyar 83 milyon liraya ulaştı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki deprem, Türkiye'nin yüreğini dağladı. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan deprem, sadece 13,5 milyon kişiyi değil, 85 milyon vatandaşı derinden etkiledi.

Depremin üzerinden geçen bir yıl içinde, milyonlarca insanın bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışmasıyla, devlet-millet el birliğiyle hareket etti. Yapılan insanüstü çaba sayesinde, depremin yaralarını sarmak için önemli adımlar atıldı.

Depremin üzerinden geçen bir yıl içinde, milyonlarca kişi tek yürek oldu. Devlet-millet kenetlenerek, yaraların sarılması için insan üstü çaba sarf etti.

Devlet, bölgeye özel uygulamaları devreye sokarak depremzedelere destek oldu. İlk olarak, depremden önceki elektrik ve doğal gaz faturaları silindi, ardından aktif abonelerin fatura borçları ertelendi.

Verilen destek 4 milyar 83 milyon liraya ulaştı

Depremzedelere yapılan doğrudan destek tutarı elektrikte 3 milyar 130 milyon lirayı buldu. Doğal gazda ise 953 milyon lira tutarında destek yapıldı. Böylece depremzedelere yönelik elektrik ve doğal gaz faturalarına verilen destek 4 milyar 83 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan abonelerin fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takipleri de kaldırıldı.

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