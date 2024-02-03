Deprem sonrası vergiyle ilgili çok sayıda tedbir ve destek devreye alındı

Asrın felaketinin ardından harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremin yaralarını sarmak için birçok desteği devreye aldı.

Bu kapsamda, 11 ilde mücbir sebep ilan edildi. Bu illerdeki 669 bin 562 mükellefin 37 milyar lira tutarında vergi ödemeleri 6 ay ertelendi. Beyan ve bildirim süreleriyle ilgili düzenlemeler hayata geçirildi.

Bölgedeki mükelleflerin, vergi beyan ve bildirim süreleri 15 Ağustos'a, ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı.

MTV borçları ertelendi

2 milyon 166 bin motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlandı. Birinci vergilendirme dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri alınmadı. Afetzedelerin vergi dairelerine olan borçlarıysa azami 24 aya varan vadeyle taksitlendirildi.

Depremden etkilenen personele işverence yapılan nakdi yardımların, 50 bin liraya kadarki kısmı vergi ve primden muaf tutuldu. Yapılan nakdi bağış ve yardımların ise tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabildi.

Mirasçılara kolaylıklar sağlandı

Deprem sebebiyle vefat edenlerin mirasçılarına ve yakınlarına da kolaylıklar sağlandı. Mirasçılara veraset yoluyla intikal eden mallar bu vergilerden istisna tutuldu. Ödenen vergilerin ise iadesi gerçekleştirildi.

Emlak vergisi ve gecikme faizi silindi

Bina ve taşıtlara ilişkin alacaklarda da çeşitli avantajlar sağlandı. Depremde yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı binalara ilişkin emlak vergisi ve gecikme faizi silindi. Kullanılamaz durumdaki taşıtların ödenmemiş vergi, ceza ve gecikme faizi silindi, hacizler ise kaldırıldı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihte verilmesi gereken beyanname ve bildirimler için son gün, 15 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Yapılandırma başvuru süreleri uzatıldı

Söz konusu afet bölgelerinde yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri de uzatıldı. Borçlu mükellefler, yapılandırma başvurularını 31 Temmuz 2024'e kadar yapabilecek. İlk taksitler ve peşin ödemeler için 31 Ağustos 2024 tarihi son olacak. Bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi günü de ödeme yapılabilecek.