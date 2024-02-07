Deprem bölgesinde çarklar dönüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara çıktı. Bu tutar, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocakta depremden etkilenen 11 ilin sanayi ihracatında da toparlanmalar görüldü.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın geçen ay yaptığı sanayi ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 935,3 milyon dolara yükseldi.

Bu illerden, geçen yılın ocak ayında 893,9 milyon dolarlık sanayi ihracatı yapılmıştı.

Depremzede 11 ilden 4'ü sanayi ihracatını artırırken, 7'sinde ise düşüş görüldü. Depremden etkilenen iller arasında en fazla sanayi ihracatı yapan il 497,4 milyon dolarla Gaziantep oldu.

Gaziantep'i 148,3 milyon dolarla Adana, 128,1 milyon dolarla Hatay, yaklaşık 92 milyon dolarla Kahramanmaraş, 26,1 milyon dolarla Şanlıurfa, 13,4 milyon dolarla Diyarbakır, 8,9 milyon dolarla Malatya, 8 milyon dolarla Osmaniye, yaklaşık 6'şar milyon dolarla Adıyaman ve Kilis, 1,1 milyon dolarla Elazığ izledi.

İhracatını en fazla Şanlıurfa'daki sanayi şirketleri artırdı

11 il arasında sanayi ihracatını ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yüzde 66,6 ile Şanlıurfa artırdı. Onu yüzde 24,9 ile Hatay, yüzde 7,9 ile Gaziantep, yüzde 3 ile Kilis izledi.

Bu dönemde, sanayi ihracatı Elazığ'da yüzde 1,7, Adana'da yüzde 1,9, Diyarbakır'da yüzde 7,4, Kahramanmaraş'ta yüzde 12, Malatya'da yüzde 16,8, Adıyaman'da yüzde 38,6, Osmaniye'de yüzde 53,3 azalış kaydetti.

Sektörel bazda bakıldığında Adana'da 48 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri; Adıyaman'da 4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon; Diyarbakır'da 3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller; Elazığ'da 459 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri; Gaziantep'te 168,5 milyon dolarla halı; Hatay'da 98,8 milyon dolarla çelik; Kahramanmaraş'ta 63,8 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri; Kilis'te 2,2 milyon dolarla elektrik ve elektronik; Malatya'da 3,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik; Osmaniye'de, 4,4 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri; Şanlıurfa'da 11 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri öne çıktı.

11 ilin toplam ihracatında da toparlanma görüldü

Ocak ayında depremden etkilenen 11 ilin toplam ihracatında da toparlanma görüldü. Söz konusu kentlerin geçen ay yaptığı ihracat 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara yükseldi.

Bu illerden, 2023 Ocak'ta 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece depremden etkilenen 11 ilde ihracat, ocak ayı için deprem öncesindeki seviyeyi geçmiş oldu.