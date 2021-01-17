İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Şehir Hatlarının 170. yıl dönümünde gerçekleştirilen programa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye üst yönetimi ve davetliler katıldı.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, Haliç Tersanesi’nin 600 yıllık geçmişiyle muazzam bir alan, çok güçlü bir mekan olduğunu belirterek, bundan sonra da varlığını sürdürecek kimliğe kavuşmasını istediklerini söyledi.

"İstanbul için de Şehir Hatları vapurları tam da böyle bir simge"

Deniz ulaşımını kullanırken geçirilen zamanı kaliteli kılmanın önemine işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, daha ucuz bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yüzde üçlerin bile altına inmiş deniz ulaşımını, gerçekten yüzde onlara, hatta daha yukarılara taşıma arzusundayız. Bunun tabii, gerekleri var. Ulaşımı, çoğu zaman şöyle düşünebiliriz. Evet, kendi ekonomisini döndürmesi önemlidir. Ama bazen toplu taşıma, hele hele bizim kentlerde deniz ulaşımının devrede olması illa para kazanmak anlamına gelmez. İstanbul’da deniz taşımacılığının biraz üvey evlat muamelesi gördüğünü düşünüyoruz.

Londra’da telefon kulübelerin, taksilerine bakarsınız Londra dersiniz. İstanbul için de Şehir Hatları vapurları tam da böyle bir simge. Onlara baktığınızda burası İstanbul dersiniz. O keyfi yaşarsınız. Tabiri caizse korunacak miras. Korunmalı. Öncelikle korunması gereken miras. Biz de tamamen o gözle bakıyoruz."

İmamoğlu, göreve geldikten sonra deniz ulaşımında yaptıkları yenilikleri anlattı.

"Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet olacak"

Yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul’un ruhuna uygun olacağını vurgulayan İmamoğlu, deniz taksi ve üretimine dair şu bilgileri paylaştı:

"Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet olacak. Talebe göre sayıyı arttırabiliriz. 2021’in yaz aylarında hizmete almayı planlıyoruz. Deniz taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar’dan Sarıyer’e, Beylikdüzü’nden Üsküdar’a, Pendik’ten Bakırköy’e taşıyacak. Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet’ten bize emanet bu tersanede üretilecek. Güncel, dijital teknolojik iletişimin de katkı sunduğu bir sistemle deniz taksi hayata geçecek."

Renklerini vatandaşlar belirleyecek

Öte yandan, vapur iskelelerine konulan kiosklardan 24 Ocak'a kadar oy verecek vatandaşlar, deniz taksilerde görmek istedikleri renkleri belirleyecek.