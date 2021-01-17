Bir zamanlar sadece ithalat yoluyla tadına bakılabilen tropikal meyveler artık Türkiye'de üretiliyor.

Tropikal meyve üretiminde de iddialı bir konumda olan Antalya'da, muzun yanı sıra pitaya, mango ve avokado gibi tropikal meyvelerin üretim alanı her geçen gün genişliyor.

Tropikal meyve üretiminde Gazipaşa ve Alanya ilçeleri öne çıkıyor. Ancak son yıllarda Manavgat, Serik ve Aksu'da da ciddi yatırımlar yapıldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, "Bizim iş insanlarına baktığımız zaman 2014 yılıyla 2020 yılı arasında yaklaşık yüzde 70'lik fark var. Yüzde 70'i artık tarıma, örtü altına yatırım yapmaya başladı." dedi.

Muz ihtiyacının 750 bin tonunu yerli üreticiler karşılıyor

Devlet destekleri, üreticileri muz serası kurmaya teşvik ediyor. Bununla birlikte artık Türkiye'nin yıllık 800 bin tonluk muz ihtiyacının 750 bin tonu yerli üreticiler tarafından karşılanıyor.

Hükümetin verdiği hibe, destek ve kredilerle ithalatı gerilettiklerini söyleyen Boztaş, önümüzdeki yıl itibarıyla ithal muzun gelmeyeceğini düşündüğünü, çünkü üreticiler olarak tamamını üretecek noktaya geldiklerini kaydetti.

Ejder meyvesi üreticileri fiyatlardan memnun

Üretimine 2010'lu yılların başında başlanan pitaya da, muzun izinden gidiyor. Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya da üretimi artan ürünlerden. Bakımı kolay, verimi yüksek olan pitayadan yılda 4 hasat alınabiliyor.

İçerdiği vitamin ve protein değerleri ile faydası saymakla bitmeyen ejder meyvesinin tanesi, zincir marketlerde 10 ila 20 lira arasında satılıyor. Getiri itibarıyla da üreticisini memnun ediyor.

Son yıllarda avokado bahçelerinin sayısı da artış gösterdi. Yağı gıda ve kozmetik endüstrisinde kullanılan meyve, adeta yok satıyor.

Üreticilerin hedefi ihracat

Antalya'da üretilen tropikal meyvelerin büyük bir çoğunluğu iç piyasaya pazarlanıyor.

Üreticiler yakın zamanda üretim miktarını artırıp Türkiye'nin coğrafi ve lojistik üstünlüklerini kullanarak ihracata yönelmeyi hedefliyor.

Haber: Ali Bayraklı