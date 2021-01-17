Koronavirüs döneminde çarklar durdu, birçok iş kolunda üretim azaldı. Antalya Serbest Bölge ise salgının olumsuz etkisine rağmen ticaret hacmini artırdı.

83 firmanın yer aldığı bölgede, bir önceki yıl 777 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2020'de 840 milyon dolara yükseldi.

İstihdam ise 2019'da 5 bin 30 civarındayken, 2020 sonu itibarıyla 5 bin 300'lü rakamlara çıktı.

Serbest Bölgedeki ticaretin yüzde 80'i üretim kaynaklı. Daha çok ihracat odaklı çalışan firmalar, Avrupa Birliği ülkelerine satış yapıyor.

En çok lüks yat üretiliyor

Serbest Bölgede en çok lüks yat üretimi yapılıyor.

Antalya Serbest Bölge Genel Müdürü Zeki Gürses, "Bu sektör 7 tane alt sektörü besliyor. Elektrik sektörünü, elektroniği, laminasyon işçiliği, ahşap işçiliği, metal işçiliği, boya işçiliği… Ciddi anlamda ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sektör olduğu için yat sektörünü burada çok destekliyoruz." dedi.

Sadece 2020 yılında üretilen 37 tekneden 107 milyon dolar gelir elde edildi. Müşterinin özel isteklerine göre yapılan lüks bir yatın fiyatı 50 milyon doları bulabiliyor.

Yabancı müşteriler lüks tekne yaptırırken bu bölgedeki firmaları tercih ediyor.

Savunma için de projeler geliştiriliyor

Antalya Serbest Bölge'de savunma sanayii için de çok sayıda proje geliştiriliyor.

Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullanacağı botlar bölgedeki tersanelerde üretiliyor. Bölgede tasarlanan Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ilerleyen günlerde suya inecek.

Yurt dışına da ihraç edilen askeri botlar da kalitesinden söz ettiriyor.

Ticaret hacminin 1 milyar doları aşması hedefleniyor

Serbest Bölge 2020 yılındaki başarısının ardından gelecek seneler için de vites yükseltti. Yapılacak Rıhtım Antalya ile ticaret hacminin 1 milyar doları aşması hedefleniyor.

Haber: Selahattin Fidan