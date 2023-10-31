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Ekonomi
AA 31.10.2023 11:25

Deniz salyangozu ihracatı geçen seneye göre yüzde 67 arttı

Türkiye'den yılın 9 ayında Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 9 ülkeye deniz salyangozu ihraç edildi. Deniz salyangozunun ocak-eylül 2023 ihracatı, 8 milyon 627 bin 19 dolar olan geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 14 milyon 419 bin 13 dolara ulaştı.

Deniz salyangozu ihracatı geçen seneye göre yüzde 67 arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu tamamen ihracata yönelik avlanıyor.

Deniz salyangozunun ocak-eylül 2023 ihracatı, 8 milyon 627 bin 19 dolar olan geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 14 milyon 419 bin 13 dolara ulaştı. İhraç edilen ürün miktarı ise 1136 tondan 1326 tona çıktı.

Yılın 9 ayında Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, İspanya, Tayvan, Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'a deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti, 6 milyon 949 bin 27 dolarlık ihracatla 9 ülke arasında başı çekti.

Ülke ihracatının yüzde 63'ü Karadeniz'den

Ülkeden yapılan deniz salyangozu ihracatının yüzde 63'ü Karadeniz'den gerçekleştirildi.

Karadeniz'den yılın 9 ayında Güney Kore başta olmak üzere 6 ülkeye 9 milyon 140 bin 160 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 5 milyon 712 bin 218 dolarlık deniz salyangozu dış satımı yapılmıştı. Böylece Karadeniz'den yapılan deniz salyangozu ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 60 arttı.

"Ürünün avcılığına önem verilmesi gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Deniz salyangozu ihracatından sağlanan gelirin her geçen gün arttığına işaret eden Gürdoğan, ihracattaki artışa paralel ürünün avcılığına da önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Gürdoğan, ürünün ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "İhracatın daha da geliştirilebilmesi için ürünün diğer deniz canlılarından farklı mevzuata tabi tutulup üretim ve avlanma mevzuatlarına yönelik düzenlemeler yapılarak, avcılığın önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir." diye konuştu.

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