Turizmde erken rezervasyon dönemi öne çekildi

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Antalya'da katıldığı turizm fuarında, turizm rakamlarının sektör paydaşlarını mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, turizmi 12 aya yaymak, turist sayısını da 60-70 milyonlara yükseltmek için alternatif turizm destinasyonlarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğini dile getirdi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un rakamlarının bu yıl aşıldığını hatırlatan Bağlıkaya, "Bu yılı saymazsak 3 senedir turizm sektörü çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Başından itibaren gittiğimiz fuarlarda ve turizm etkinliklerinde 2023 sezonunun iyi geçeceği belli oluyordu." dedi.

Bağlıkaya, dünya genelinde turizm hareketinde çok ciddi artış yaşandığını aktararak, Kovid-19 salgınının da etkisiyle insanların seyahate daha fazla önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'de de seyahatin arttığına, iç pazarın daha da hareketlendiğine işaret eden Bağlıkaya, "Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi sezonlar bekliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında rekorla bitireceğiz inşallah, bundan sonra da rekorlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın turizmde marka şehirlerden olduğuna değinen Bağlıkaya, "Antalya'da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist hedefi var. Önümüzdeki yıllarda bu seneninkinden daha iyi performans bekliyoruz. Antalya doğası, kültürü, denizi, gastronomisiyle önemli bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, turizm gelirlerinin de iyi noktada olduğunu anlattı.

Kişi başı geliri 1000 doların üzerine çekmenin, 50-60 milyon turist alan ülkelerde oldukça zor olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Turizminde 9-10 günlük kalış ortalamaları olan yerlerde 850-900 dolar iyi rakamlardır, bizim de bu konuda başarılı ivme yakaladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Yerli turiste erken rezervasyon kampanyası aralıkta

Firüz Bağlıkaya, yerli turist için yılbaşında erken rezervasyon kampanyaları başlatarak, vatandaşın uygun imkanlarda tatil yapmasını sağladıklarını kaydetti.

Bu yıl erken rezervasyon kampanyasını aralığın ilk haftasında başlatacaklarını belirten Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, seyahatinizi erken planlar ve alırsanız, çok uygun fiyatlarda, istediğiniz yerde ve istediğiniz zamanda tatil yapma şansınız olur. Türkiye önemli bir turizm ülkesi, bir pazar kapansa, 2-3 pazar yeniden açılıyor. Türkiye'nin turizm rakamlarının düşmesi söz konusu değil. Çünkü alternatif pazarlarımız çok fazla, çok değişik yerlerden turist kabul eden bir ülkeyiz. Onun için vatandaşlarımızın çok erken davranması lazım. Yılbaşından sonra olan erken rezervasyonları aralık başına çektik."

Konaklama tesislerinin pazarlara göre kontenjanlarını ayırdığını anlatan Bağlıkaya, sadece Türkiye pazarı için değil, her otelin kendi stratejisine göre İngiltere, Almanya, yerli turist gibi her pazara yönelik belli bir kontenjan belirlediğini dile getirdi.

Bağlıkaya, yerli turiste, iç turizm için ayrılan kontenjanlar dolmadan erkenden tatil planlarını yapıp, tatillerini satın almalarını tavsiye etti.

Geçen yıl erken rezervasyon döneminin hareketli geçtiğini anımsatan Bağlıkaya, bu yıl da aynı hareketliliği beklediklerini sözlerine ekledi.