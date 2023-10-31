Tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 27 milyon 105 bin lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için yapılan destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

"Huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyor, sağlıklı ve güvenceli istihdamı destekliyoruz" açıklamasını yapan Işıkhan şu bilgileri aktardı:

"10’dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020’den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin TL destek ödemesi yaptık."

Işıkhan, 2020'de tehlikeli sınıftaki 1856 iş yerinde 8 bin 294 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 779 iş yerinde 3 bin 669 çalışan, 2023'te ise tehlikeli sınıftaki 1718 iş yerinde 7 bin 927 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 780 iş yerinde 3 bin 997 çalışan bulunduğu bilgisini de paylaştı.