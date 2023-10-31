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Ekonomi
AA 31.10.2023 10:23

Yedieminlerdeki hacizli malların tasfiye süreci başlıyor

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin süreç yarın başlıyor.

Yedieminlerdeki hacizli malların tasfiye süreci başlıyor

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Öncelikle mülk sahibi tarafından teslim alınabilecek

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Teslim alınmayan mallar MKE'ye devredilecek

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

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