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Ekonomi
TRT Haber 31.10.2023 09:52

Sahte ilan düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

Sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri ve manipülasyonlarının önüne geçecek düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Sahte ilan düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

İnternet sitelerindeki ilanlar için yeni dönem yarın itibarıyla başlıyor. Artık ilan verirken kimlik doğrulaması yapılacak. Esnaf da yetki doğrulamasını, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Yetki ve kimlik doğrulaması olmadan internet sitelerinde satış ilanı verilemeyecek. Böylece dolandırıcılığın da önüne geçilecek.

Düzenlemeyle fiyatların şişirilmesinin de engellenmesi hedefleniyor.

Süre uzatılmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, emlak ve oto satışlarında sahte isimlerle, sahte hesaplarla fiyatları yükseltmek için yapılan manipülatif çabalara ağır cezalar olduğunu söylemişti.

Bunları yayınlayan ilan sitelerinin bu cezadan sorumlu olacağını vurgulayan Bolat, "Buna göre programlar hazırlamaları gerekiyor. Elemanlarını hazırlamaları gerekiyor. Bu yönetmelik kesinlikle uzatılmayacak 1 Kasım'da yürürlükte olacak." demişti.

Cezalar enflasyon üzerinde artacak, kapatma cezası da gelecek

Bolat, torba yasa çalışmasına atıfta bulunarak, şunları söylemişti:

"Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık, cezaları artırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli, onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı bir kuruluşuz. Kanunla her sektörün yönetmelikleri var. Bir sürü kanunlar, yönetmelikler var. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu birkaç kere tekrar ettiği takdirde o zaman geçici kapatma süresi gelecek."

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Ticaret Bakanlığı
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