VİOP güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.020,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8.000,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.028,75 puana çıktı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.