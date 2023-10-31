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Ekonomi
AA 31.10.2023 09:33

VİOP güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.020,00 puandan başladı.

VİOP güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.020,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8.000,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.028,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

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