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Ekonomi
TRT Haber 31.10.2023 07:44

Çay üreticilerine bugün 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

Doğu Karadeniz'de 10 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım kampanyası tamamlandı. ÇAYKUR üreticiden 592 bin ton yaş çay aldı. Üreticiye bugüne kadar 4 milyar 654 milyon lira ödeme yapıldı. Bugün üreticiye 1 milyar 763 milyon lira daha ödeme yapılacak.

Çay üreticilerine bugün 1 milyar 763 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

Doğu Karadeniz'de 2023 yaş çay alım kampanyası sona erdi. ÇAYKUR 10 Mayıs'ta başlayan kampanya süresince üreticiden tonlarca yaş çay aldı. 592 bin ton yaş çay karşılığında 117 bin ton kuru çay üretildi.

Çay üreticilerine bugüne kadar 4 milyar 654 milyon lira yaş çay bedeli ödendi.

Ödemeler bir yandan da devam ediyor.

Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere 157 bin ton yaş çay alımı karşılığında 1 milyar 763 milyon lira daha ödeme yapılacağını duyurdu.

Ödemeler bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

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