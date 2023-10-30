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Ekonomi
AA 30.10.2023 18:40

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 7.712,85 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesi haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Çin'de hizmet sektörü ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, (PMI), Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını belirtti.

BoJ'un getiri eğrisi aralığında değişikliğe gidebileceği yönündeki haber akışının yarınki toplantının önemini artırdığını vurgulayan analistler, olası bir değişikliğin tahvil piyasaları başta olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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