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Ekonomi
AA 30.10.2023 19:15

Erzincan'da 96 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turnaçayı Barajı ile Erzincan'daki 96 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacaklarını açıkladı.

Erzincan'da 96 bin 870 dekar tarım arazisi su ile buluşuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Can Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar lira sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1. Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

 

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