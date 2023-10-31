Yumurta sektöründe fiyat istikrarını bozan firmalara 98 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu tarafından 2022 yılının Mayıs ayında, yumurta sektörüne yönelik olarak fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 adet yumurta üreticisi birliğine ve ayrıca 12 yumurta üreticisine, yönelik olan söz konusu iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi.

Yumurta üreticileri hakkında yürütülen ilk soruşturmada, soruşturma tarafı 14 teşebbüs soruşturma sürecinde uzlaşma talebinde bulundu. Yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden teşebbüsler bakımından soruşturma, ihlal tespitini ve idari para cezasını içeren Kurul kararlarıyla sonlandırıldı. Her iki soruşturma da Rekabet Kurulunun 26 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararlarla tamamlandı.

Yumurta üreticisi teşebbüsler hakkında yürütülen ilk soruşturmada, toplam 26 teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edildi ve bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelenen kartel niteliği taşıdığı değerlendirildi.

İkinci soruşturmada ise soruşturma tarafı yumurta üreticisi birliklerinin yumurta fiyatını tespit ettikleri ve yumurta arz miktarını kısıtladıkları saptandı. Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu’nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4. maddesi kapsamında yer aldı.

Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası uygulandı.