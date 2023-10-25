Cumhuriyet'in 100. yılında uçuş trafiği 2 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, 20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığına bağlı Hava Yolları Devlet İşletmesi kuruldu.

Daha sonra İstanbul, Eskişehir ve Ankara'ya haftada 3 gün olmak üzere, toplam koltuk kapasitesi 28 olan 5 uçakla seferlere başlandı.

Devlet Hava Yollarının uçak sayısı 1943'te 36'ya, personel sayısı 200'e, havalimanı sayısı da 9'a yükseldi. Bu dönemde İstanbul, Eskişehir, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kayseri ve Adana olmak üzere 9 havalimanına sefer düzenleniyordu.

Türk sivil havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933'ten bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürüten Devlet Havayolları İşletmesi, 1984'ten bu yana faaliyetlerini bir "kamu iktisadi teşebbüsü" olarak sürdürüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri hizmete alındı

Türkiye'nin havacılık sektörünün gelişiminde öncü rol oynayan ve 90 yıllık tecrübe ve birikime sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), kurulduğu günden beri, havacılığın dünyadaki gelişimine paralel olarak büyük atılımlar yaptı.

Türkiye'nin ihtiyaç duyulan illerinde havalimanları inşa eden DHMİ, Atatürk, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa gibi yeni havalimanı projelerini hayata geçirdi, böylece ülkenin havacılık altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

Havacılıkla ilgili ileri hedeflerin 2003'ten itibaren Bakanlıkça hayata geçirilmesiyle sektörde tarihi bir dönüşüm yaşandı.

Bu çerçevede DHMİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hizmete aldı. Söz konusu büyük atılım, dönüşüm, gelişim döneminde, havalimanlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve modern bir çehreye kavuşturulması sağlandı, yeni havalimanları dünyadaki rakipleriyle yarışacak ve hatta onları her bakımdan geride bırakacak nitelikte inşa edildi.

Yıllık uçuş trafiği 2 milyona yaklaştı

Yatırımlar sayesinde geçen yıl itibarıyla uçuş trafiği yıllık 1 milyon 883 bin 471'e çıktı, aktif havalimanı sayısı 57'ye yükselirken, uçak park yeri 1439 oldu. Yük trafiği ise 4 milyon 200 tona yaklaştı ve kargo kapasitesi 2 bin 676 ton olarak hesaplandı. Yolcu trafiği ise geçen yıl 182 milyonu aştı.

54 havalimanı sıfır atık belgesi aldı

Öte yandan, yeni projelerde ve mevcut havalimanlarında çevreye duyarlılık da öncelikler arasında tutuluyor. Bu kapsamda, 54 havalimanı sıfır atık belgesi aldı.

"Karbonsuz Havalimanı Projesi" ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atık su yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği amaçlanıyor. Bu yöndeki çalışmalarla, 50 havalimanına "Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası" verildi.

Havalimanlarında erişilebilirlik uygulamaları büyük bir hassasiyetle sürdürülürken, 38 havalimanı erişilebilirlik belgesi aldı.

Son 20 yılda ülke havalimanlarıyla donatıldı

Son 20 yılda, tüm ülke dünyadaki emsallerini, mükemmel mimarisi, işletme kalitesi, ileri teknoloji altyapısı ile geride bırakan havalimanlarıyla donatıldı.

Anılan dönemde yapılan İstanbul Havalimanı'yla, ülkenin jeopolitik konumu nedeniyle doğu ile batı, kuzey ile güney bölgeleri arasında yolcu transfer merkezi olarak köprü konumunda bulunan İstanbul'un hava trafik kapasitesi artırıldı. Havalimanı, Türkiye'nin küresel havacılığın merkezi olması yolunda atmış olduğu en önemli adımlardan birisi olarak görülüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük 3'üncü ve en modern havalimanı olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana, yaklaşık 235 milyon yolcuya hizmet verdi.

Antalya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 80 milyona yükseltilecek

Antalya'yı dünyaya, dünyayı Türkiye'ye bağlayan Antalya Havalimanı da ülkenin turizmde küresel bir marka olmasında büyük paya sahip. Havalimanının yolcu kapasitesi, ilave yatırımlarla, 80 milyona yükseltilecek.

İstanbul'un Anadolu yakasında hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı çeşitli kategorilerde Avrupa'nın lider havalimanları arasındaki yerini koruyor. Yıllık 41 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip olan havalimanından 2022'de yaklaşık 31 milyon yolcu yararlandı.

Esenboğa Havalimanı'nda kapasite artırımı çalışmaları devam ediyor

Esenboğa Havalimanı, Türkiye'nin gelişen vizyonuna uygun bir şekilde daha modern ve gelişmiş bir çevreye kavuşma yolunda hızla ilerliyor. Söz konusu uluslararası kapıyı daha da büyütmek, daha fazla yolcu ve daha fazla hizmetle donatmak için başlatılan kapasite artırımına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ege Bölgesi'nin ve ülkenin en önemli ulaşım ve ticaret merkezi olan ilin dünya kenti oluşuna büyük katkı sağladı.

Ordu Giresun Havalimanı ile de Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Ordu ve Giresun'a turistik, kültürel ve ekonomik açıdan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gelişmiş altyapısı ve sanayisi, ihracat potansiyeli ile çok önemli bir ticaret merkezi olarak stratejik bir konuma sahip olan Gaziantep Havalimanı da şehri dünyaya bağlıyor.

DHMİ, havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek havalimanlarının teknolojik altyapısını sürekli güçlendiriyor. Bu kapsamda, DHMİ havalimanlarında yeni nesil hava trafik kontrol sistemleri, havacılık güvenliği sistemleri ve uçuş bilgi sistemleri gibi teknolojiler kullanılıyor.