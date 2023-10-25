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Ekonomi
AA 25.10.2023 11:18

Kamu personeline 2024'te 2,6 trilyon lira ödeme yapılacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Bu kapsamda, personel giderleri için en büyük pay, 790,1 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı.

Kamu personeline 2024'te 2,6 trilyon lira ödeme yapılacak

2024 yılı bütçesine göre, kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.

En fazla pay Milli Eğitim Bakanlığı'nın

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.

Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.

Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.

2024 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

Kurumlar Personel Giderleri Sos. Güv. Devlet Prim Giderleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.980.156.000 596.876.000
Cumhurbaşkanlığı 2.225.960.000 123.287.000
Anayasa Mahkemesi 306.614.000 32.415.000
Yargıtay 1.819.763.000 221.759.000
Danıştay 1.281.960.000 140.756.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 573.498.000 58.199.000
Sayıştay 1.658.402.000 206.555.000
Adalet Bakanlığı 125.355.199.000 13.951.288.000
Milli Savunma Bakanlığı 213.505.521.000 26.371.769.000
İçişleri Bakanlığı 43.865.760.000 8.518.480.000
Dışişleri Bakanlığı 14.303.759.000 950.712.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 16.261.055.000 1.881.537.000
Milli Eğitim Bakanlığı 790.060.716.000 94.210.419.000
Sağlık Bakanlığı 403.926.442.000 47.721.783.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2.223.193.000 348.495.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28.433.972.000 4.396.914.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 841.277.000 103.390.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.375.745.000 1.332.516.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.588.167.000 318.429.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11.796.489.000 1.535.334.000
Ticaret Bakanlığı 12.716.079.000 1.365.966.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.499.516.000 199.748.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 41.161.830.000 5.445.485.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 180.960.000 20.554.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 9.666.945.000 780.473.000
Jandarma Genel Komutanlığı 144.549.110.000 14.220.338.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 6.019.110.000 632.134.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 222.293.862.000 29.945.025.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 77.577.847.000 10.026.374.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 4.236.191.000 508.792.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 23.444.185.000 2.945.978.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6.726.457.000 996.904.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.721.578.000 242.353.000
Göç İdaresi Başkanlığı 7.111.020.000 1.248.213.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 293.291.000 34.567.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 572.198.000 86.452.000
İletişim Başkanlığı 800.977.000 78.649.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.108.573.000 166.286.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 681.969.000 75.460.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2.262.565.000 262.900.000
İklim Değişikliği Başkanlığı 64.196.000 7.156.000
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 2.242.072.107.000 272.310.720.000
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 305.066.981.000 39.228.774.000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 6.355.948.000 911.470.000
I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000
Özel Bütçelere ve DDK'lara Hazine Yardımı 0 0
Gelirden Ayrılan Paylar 0 0
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 2.553.495.036.000 312.450.964.000
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