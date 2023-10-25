VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.346,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,5 üzerinde 8.342,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.342,00 puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.540 puanın direnç, 8.300 ve 8.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.