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Ekonomi
AA 25.10.2023 09:35

Brent petrolün varil fiyatı 87,76 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,76 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 87,76 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 90,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 87,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,5 dolardan alıcı buldu.

Avrupa'dan gelen zayıf ekonomik veriler petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. Enflasyonla mücadele kapsamında Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımların talep üzerindeki etkisi günden güne güçlenirken, Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri, ekimde, Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerin yavaşladığına işaret eden veriler, söz konusu ülkelerde talebin düşebileceği endişesini artırdı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki para politikası kararları ve Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor.

Ayrıca, Gazze'de Hamas'ın rehin aldığı kişilerin serbest bırakılması ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaların yoğunlaşması, petrol fiyatlarının kısmen gerilemesine sebep oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de güçlü ekonomik veriler açıklandı. İş üretimi beş aylık daralmadan çıkarak ekimde artış gösterdi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 2,6 milyon varil düştüğünü duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede talebin arttığına işaret eden veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı.

Uzmanlar, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi rakamları bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,30 ile 88,41 dolar aralığının direnç, 87,72 ile 87,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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