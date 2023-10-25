TİM Başkanı Gültepe: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını rekor ihracatla taçlandıracağız

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otelde 2022 yılında en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödül verilmesi için düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, TİM Başkanı Başkanı Mustafa Gültepe ile sivil toplum kuruluşu başkanları ile ihracat yapan firmaların temsilcileri katıldı.

Mustafa Gültepe, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 100 yılda büyük bir mesafe kaydettiğini, 1923'te 50.8 milyon dolar olan ihracatını, 2022 yılında 254 milyarın üzerinde taşıdığını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalıştıklarını söyledi.

"Özellikle yoğun bir ticaret programları yürütüyoruz"

Küresel ithalatın durumuna yönelik araştırma yaptıklarını ifade eden Gültepe şu ifadeleri kullandı:

"Tekstil ve hazır giyim ithalatlarında bir daralma söz konusu. Küresel talebin yavaşlaması ihracatımıza olumsuz bir şekilde yansıyor. Evet, bu yıl ihracatta işler istediğimiz gitmiyor. Biz karamsarlığa kapılmadan yolumuzda aynı hızla, aynı şekilde devam ediyoruz. Seçimden sonra Ankara'da ihracatı önceleyen, ihracatçıyla istişare eden, ihracatçının sesine kulak veren bir ekonomi yönetimi var. Özellikle finansal erişim konusunda son üç ayda çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleriyle birlikte hem ürün hem de pazar çeşitliğini artırmak için çalışıyoruz. Özellikle yoğun bir ticaret programları yürütüyoruz. 2023'ü inşallah 255 milyar dolar ihracatla kapatmak için bütün birliklerimiz ve sanayicilerimizle beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü inşallah rekor bir ihracatla taçlandıracağız."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Konuşmanın ardından en çok ihracat yapan firma temsilcilerine Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve TİM Başkanı Gültepe tarafından plaketleri verildi.