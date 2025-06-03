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Ekonomi
TRT Haber 03.06.2025 11:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda 20'li rakamları hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda 20'li rakamları hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından mayısayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Tüketici enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,53 gerçekleştiğini, aylık artış hızının ise önemli ölçüde yavaşladığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

 

"Kararlılıkla uyguladığımız Programın temel amacı enflasyonu düşürmek, sağlıklı bir zeminde istikrar içinde büyümeyi sağlamaktır.

Dezenflasyon süreci Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

"Yapısal dönüşümler ile hedeflerimize ulaşacağız"

Tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,53 gerçekleşirken, aylık artış hızı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Yıllık bazda yüzde 35,4’e gerileyen enflasyon, son bir senede 40 puanın üzerinde azalmıştır. Mayıs ayı itibariyle hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30’un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda 20'li rakamları hedefliyoruz

Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli olarak gerçekleşse de son bir senedeki iyileşme 45 puana yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde eğitim, kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle bu iyileşme daha da belirginleşecektir.

Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20’li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Küresel gelişmeler neticesinde enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüş bu hedefimizi desteklemektedir. Para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal dönüşümler ile hedeflerimize ulaşacağız.

Sonuçlarını giderek daha belirgin olarak gördüğümüz programımızı uyum ve etkin koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz"

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