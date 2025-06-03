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Ekonomi
TRT Haber 03.06.2025 11:28

Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik artacak
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirten Bakan Şimşek, mal enflasyonunun son 3,5 yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti;

Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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