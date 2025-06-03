Bakan Şimşek: Dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik artacak

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirten Bakan Şimşek, mal enflasyonunun son 3,5 yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti;

Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.