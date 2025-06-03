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Ekonomi
AA 03.06.2025 11:22

Güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor

Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payı her geçen gün artarken güneşlenme süresinin uzadığı yaz döneminde devreye alınan yeni santrallerin katkısıyla güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor.

Güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor

1 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de bulunan 23 bin 812 güneş enerjisi santralinin (GES) kurulu gücü 15 bin 101 megavat iken, bu yıl 1 Haziran'da kurulu güç yaklaşık yüzde 50 artışla 22 bin 483 megavat oldu. Aynı dönemde santral sayısı yüzde 42 artışla 33 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Dijitalleşme, veri merkezleri, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve binalarda elektrifikasyonun artması enerji talebini de artırıyor.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'nin elektrik tüketiminin 2025'te 380,2 teravatsaat, 2030'da 455,3 teravatsaat, 2035'te 510,5 tervatsaat seviyesine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin cari açığın azaltılması hedefi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını artırarak toplam kurulu gücü 120 bin megavata yükseltme hedefi bulunuyor.

Bu yıl havaların ısınmaya başladığı 19 Mayıs'ta toplam elektrik üretimi içinde 142 bin 273 megavatsaatle GES'ler yüzde 17'lik paya sahip oldu. Böylece, Türkiye'de GES'lerden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payı giderek artarken güneşlenme süresinin uzadığı yaz döneminde yeni santrallerin devreye alınmasıyla, güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlar bekleniyor.

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Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Elektrik
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