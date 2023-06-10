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Ekonomi
TRT Haber 10.06.2023 15:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret müzakereleriyle ilgili "Mutlaka yaşanan enflasyon başta olmak üzere ekonomik bir takım gelişmeler değerlendirilecek ve temenni ediyorum ki bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakerelerin sonucunun çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
[Fotoğraf: AA Video]

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 

"Komisyon toplanacak. Asgari ücret müzakereleri biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. İşçi tarafı, işveren tarafı ve bakanlık tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan enflasyon başta olmak üzere ekonomik bir takım gelişmeler değerlendirilecek ve temenni ediyorum ki bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Bu müzakerelerin sonucunun çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel ilkesidir. İktidara geldiğimiz günden bu güne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."


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Cevdet Yılmaz Asgari Ücret
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