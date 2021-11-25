Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu yazılı açıklamasında, bölgedeki çiftliklerden topladıkları hayvan gübresini işlediklerini, günlük 400 ton sıvı gübre olarak çiftçilere ücretsiz verdiklerini belirtti.

"Günlük 400 tona yakın sıvı gübre üretiliyor"

Projeyi, ilçede faaliyet gösteren COD Enerji Üretim AŞ firmasıyla yürüttüklerini aktaran Uzunluoğlu,"Burada günlük 400 tona yakın sıvı gübre üretiliyor ve çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Biz de belediye olarak geçtiğimiz gün çiftçilerimizin kullanımı için sıvı gübre tankı satın aldık. Bundan böyle isteyen çiftçilerimiz ücretsiz olarak kendilerine sunulan sıvı gübreyi bu tank sayesinde seri ve hızlı şekilde toprağına serebilecek" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Hedef; suni gübrenin azaltılıp toprak kalitesinin artırılması

Firma yöneticisi Cemil Demirel de projeyle ilgili şunları aktardı:

"İleri teknoloji ile ürettiğimiz organik sıvı gübrenin tamamı Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte ortak yürütülen proje kapsamında yöre çiftçisine bedelsiz dağıtılmakta. Günlük ortalama 400 ton sıvı gübre üretiliyor. Yürütülen proje kapsamında yöre halkının suni gübre kullanımının azaltılması ve toprak kalitesinin artırımı hedeflenmektedir. Proje sayesinde yöre halkının ilerleyen günlerde tüm gübre giderlerinin tesis tarafından sağlanan sıvı gübre ile karşılanması amaçlanmaktadır."