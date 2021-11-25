Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,793 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 25 Kasım’da gram altın 692 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 692 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,9 altında 695 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 691,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.620 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasının küresel piyasalarda işlem hacmini sınırladığını belirterek, yurt içinde altın fiyatlarının dolar kurundaki gerilemeyle düştüğünü söyledi.
Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 11,9820 seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 692 lira 30 kuruşken satışı ise 692 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.130 lira satış fiyatı 1.135 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 25 Kasım güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.793,31 dolar
Satış: 1.793,50 dolar
Gram
Alış: 692,30 lira
Satış: 692,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.130,57 lira
Satış: 1.135,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 4.589,00 lira
Satış: 4.620,00 lira