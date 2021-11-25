Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 11,93 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 5,7 altında 12,0873'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 azalışla 11,9320 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,66 değer kazanarak 13,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 15,9420'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün hafif gerileyerek 96,7'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1220'den alıcı buluyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına göre bankanın varlık alım hızını daha da düşürebileceğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

25 Kasım güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: