Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 379,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 377,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 379,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşmada kullandığı "benzeri olmayan bir ekonomik gerilemenin ortalarında bulunuyoruz" ifadesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına dair iyimserliği törpülediğini kaydetti.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadeleyi güçlendirmek adına yeni bir yasa tasarısı sunmayı planladığına dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin geriliminin artacağına ilişkin endişelerin de risk iştahını azalttığını vurguladı.

Bu gelişmelerle yüzde 0,6 değer kazanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ile Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 379 lira 28 kuruşken satışı ise 379 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 605 lira satış fiyatı 617 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.737.31 dolar

Satış: 1.737,50 dolar

Gram

Alış: 379,28 lira

Satış: 379,80 lira

Çeyrek

Alış: 605,57 lira

Satış: 617,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.495,00 lira

Satış: 2.525,00 lira