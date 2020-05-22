Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İlk çeyrekte istihdam endeksi arttı
2020'nin ilk çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan istihdam endeksi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mart dönemini kapsayan işgücü girdi endekslerini açıkladı.
2020'nin ilk çeyreğinde istihdam endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 yükseldi. İnşaat sektöründe ise yüzde 9,5 azaldı.
Bu dönemde brüt ücret- maaş endeksinde de yıllık bazda artış yaşandı.
Endeks, aynı sektörler toplamında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 yükseldi.
Etiketler: TÜİK son dakika imalat sanayiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 11:55
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