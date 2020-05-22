Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, Antalya'daki semt pazarlarında tezgahlardaki yerini aldı.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde kurulan semt pazarında karpuz, kilogramı 3 ila 5 lira arasında alıcı buldu. Tanesi 7 ile 13 kilogram arasında değişen karpuzun fiyatının yüksekliği nedeniyle esnaf çareyi dilimleyerek satmakta buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Çoğu tezgahta karpuzlar yarım veya çeyrek şekilde bölünerek satıldı. Çeyrek karpuz ortalama 10 liradan, yarım karpuz ise 20 liradan alıcı buldu.

Bu şekilde satılan karpuza vatandaşın ilgisinin yüksek olduğu görülürken, pazarcı esnafı ise tüketilmesinin daha kolay ve çabuk olması nedeniyle sadece karpuzun değil çoğu meyvenin bu şekilde satıldığını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs nedeniyle İran'dan karpuz gelmediğini ve bu nedenle sezon başında fiyatların yüksek olduğunu söyleyen esnaf Mehmet Ağırman, “Sadece karpuz değil, çoğu meyveyi yarım ve çeyrek halde satıyoruz. Meyvelerin fiyatlarının bu sene yüksek olması ve daha taze tüketilmesi nedeniyle bu yola başvurduk. Karpuzun yetiştiği Antalya ve Adana bölgesindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle karpuzlar yandı. Mevsim başındaki yağmur ve dolu nedeniyle de hasat zarar gördü. Bu nedenler, bu sene karpuz fiyatında yan etki yarattı" dedi.