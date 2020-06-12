Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 380 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 380 lira 28 kuruşken satışı ise 380 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 611 lira satış fiyatı 625 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.735,31 dolar

Satış: 1.735,50 dolar

Gram

Alış: 380,28 lira

Satış: 380,80 lira

Çeyrek

Alış: 611,57 lira

Satış: 625,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.482,00 lira

Satış: 2.555,00 lira