Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Nisan 2019'da 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315 milyon dolar açık oluştu.