Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çevrenin etkin korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bakanlığın, Merkez Çevre Denetim ekipleri ve 81 il müdürlüğü personeli ile 'Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguladığı anımsatılarak, denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. Teknolojik denetimlerle çevreyi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediği vurgulanarak, 2021 yılında 57 bin 22 çevre denetimi ile cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı aktarıldı.

2022 yılının ilk 9 ayında ise 49 binin üzerinde çevre denetiminin gerçekleştirildiği, doğayı kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığı, 285 işletmenin ise faaliyetten menedildiği bildirildi. En çok çevre cezası uygulanan illerin de sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu kaydedildi.