Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 226 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 260 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 110 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 678 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 164 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.