Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.05.2025 10:46

Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımlar artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin, "Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB'leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu'ya yayılacak, yerli makine sanayii korunacak, istihdam daha güçlü bir şekilde desteklenecek" dedi.

Cevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımlar artacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü, bölgesel kalkınmayı önceleyen, daha seçici ve hedef odaklı yeni yatırım teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB'leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu'ya yayılacak, yerli makine sanayii korunacak, istihdam daha güçlü bir şekilde desteklenecek. Beklentimiz, bu güçlü çerçevenin yatırım ve üretim hedeflerimize olumlu katkıda bulunmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olsun."

Bakan Kacır, Yatırım Teşvik Sistemi'nin detaylarını paylaştı
Bakan Kacır, Yatırım Teşvik Sistemi'nin detaylarını paylaştı

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
LPG ithalatı martta yıllık bazda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Bakan Fidan: Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık
11:56
Çamlıca Kulesi'ni 2,3 milyon kişi ziyaret etti
11:52
Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacak
11:48
Bakan Şimşek: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz
11:42
İklim değişikliği etkisiyle son bir yılda 4 milyar insan fazladan 30 gün aşırı sıcak yaşadı
11:36
Sigara, Türkiye'de her gün yaklaşık 300 can alıyor
Ordu'da polis ve itfaiye ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
Ordu'da polis ve itfaiye ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
FOTO FOKUS
İstanbul'da 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ