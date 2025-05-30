LPG ithalatı martta yıllık bazda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) marta ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 335 bin 973 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 70,3 artarak 63 bin 409 ton oldu.

İhracat, Marshall Adaları, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İsviçre, Romanya, Polonya, Singapur, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 12 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 12,4 artarak 81 bin 258 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, martta geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 315 bin 117 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 13,3 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG satışları izledi.