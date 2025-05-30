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Ekonomi
AA 30.05.2025 10:09

Bakan Şimşek: "Yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle, üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek: "Yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Kacır, Yatırım Teşvik Sistemi'nin detaylarını paylaştı
Bakan Kacır, Yatırım Teşvik Sistemi'nin detaylarını paylaştı

Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

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