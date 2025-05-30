Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:

- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cuma

- 4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Cumartesi

- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazar, 3 Haziran Pazartesi ve 4 Haziran Salı

Bakan Işıkhan'dan emeklilere mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, "Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.