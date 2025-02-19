Cevdet Yılmaz: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Giresun'da toplanacak

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip istişareler yaptıklarını anlattı.

"Makro ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz"

Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak." dedi.

Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi.