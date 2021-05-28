Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini arttıracak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, gelecek haftadan itibaren yaş çay alım kapasitesinin artırılmasının planlandığını duyurdu.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ÇAYKUR olarak her türlü fedakarlığın yapıldığı belirtilerek, alımların 9 bin tonun üzerinde gerçekleştirildiği, haftaya limitlerin az da olsa artırılacağı söylendi.
Ayrıca, limitler doğrultusunda alımların devam ettiği aktarılan açıklamada, çay üreticilerinin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Etiketler: Çaykur
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