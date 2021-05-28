ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ÇAYKUR olarak her türlü fedakarlığın yapıldığı belirtilerek, alımların 9 bin tonun üzerinde gerçekleştirildiği, haftaya limitlerin az da olsa artırılacağı söylendi.

Ayrıca, limitler doğrultusunda alımların devam ettiği aktarılan açıklamada, çay üreticilerinin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.