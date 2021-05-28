Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan: Bu yılın ilk çeyreği için yüzde 6 büyüme bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkezi bütçeden 79 milyar liralık destek sağladık. Yıl sonunda 109 milyar lira olması öngörülüyor. Öncü göstergeler bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ediyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Lütfi Elvan
Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Toparlanma eğilimi korundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz