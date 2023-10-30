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Ekonomi
TRT Haber 30.10.2023 12:35

Çalışanların refah seviyeleri artırılacak

12. Kalkınma Planı'na göre, daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emeklilerin enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması ve refah seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecek.

Çalışanların refah seviyeleri artırılacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, para ve maliye politikaları etkili bir şekilde kullanılarak enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülmeye devam edecek.

Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefle, enflasyonun orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakama düşürülerek fiyat istikrarı sağlanacak.

Bu çerçevede, tüm politika araçları etkin ve kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecek. Enflasyonla mücadele sürdürülürken, hayat pahalılığının sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf edecek gerekli politikalar da ivedilikle hayata geçirilecek.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emeklilerin enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması ve refah seviyelerinin artırılması çalışmalarına öncelik verilecek.
 

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