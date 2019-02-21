"2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri"ne ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilerimize T.C. Kimlik Numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır." dedi.

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilere yarın saat 18.00'den itibaren, 5 ve 6 olan yetiştiricilere 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilere ise 8 Mart 2019'da ödeme yapılacak.

2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde, 448 bin yetiştiricinin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek.

Kaynak: TRT Haber