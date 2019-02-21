Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KDV iadelerine ilişkin verdikleri sözü tuttuklarını belirtti.

Albayrak, "Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yeni KDV düzenlemesine göre, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Teşvik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri “KDVİRA” sistemi tarafından sorgulanacak.

“KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si, raporun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar şöyle:

-En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması.

-Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.

Kaynak: TRT Haber