Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü. En yüksek büyüme ihracat kaleminde yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatın ön plana çıkması bekleniyor. Uzmanlar, sanayi üretiminin de büyüme üzerinde etkili olacağı görüşünde.

Küresel gelişmeler nedeniyle ikinci ve üçüncü çeyrekte ise büyüme rakamlarında düşüş öngörülüyor.