Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın belli olacak
[Fotoğraf: Getty]
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise büyümeyle ilgili, "Veriler, büyümenin ilk çeyrekte yüzde 7 olacağını gösteriyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.
Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.
Etiketler: TÜİK Nureddin Nebati
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