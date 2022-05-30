Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halkbank'tan girişimcilere kredi desteği
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Halkbank girişimcileri desteklemek için yeni finasman imkanını hayata geçiriyor. Buna göre, girişimcilere 750 bin lira limitli, 12 ay ödemesiz, 60 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak.
Halkbank teknokentte ve teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek için yeni bir finasman imkanını hayata geçiriyor.
Halkbank'tan yapılan açıklamada Teknokent Destek Paketi’nin personel maaşı ve
kira ödemelerini kapsadığı belirtildi.
Araştırma geliştirme, mal hizmet veya ekipman alımlarında da paketten faydalanabileceği vurgulandı.
60 aya kadar taksitlendirilecek
Destek kredisi 750 bin lira limitli ve 12 ayı ödemesiz olacak ve 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Krediden yararlanan girişimcilerin EFT/havale ve ticari kredi kartları işlemlerinden 1 yıl boyunca, POS kullanımlarından ise 6 ay boyunca ücret alınmayacak.
Başvurular Halkbankkobi internet sayfası üzerinden yapılabilecek.
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