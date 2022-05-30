Halkbank teknokentte ve teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek için yeni bir finasman imkanını hayata geçiriyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamada Teknokent Destek Paketi’nin personel maaşı ve

kira ödemelerini kapsadığı belirtildi.

Araştırma geliştirme, mal hizmet veya ekipman alımlarında da paketten faydalanabileceği vurgulandı.

60 aya kadar taksitlendirilecek

Destek kredisi 750 bin lira limitli ve 12 ayı ödemesiz olacak ve 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Krediden yararlanan girişimcilerin EFT/havale ve ticari kredi kartları işlemlerinden 1 yıl boyunca, POS kullanımlarından ise 6 ay boyunca ücret alınmayacak.

Başvurular Halkbankkobi internet sayfası üzerinden yapılabilecek.